Anadolu Kartalı Karadeniz deplasmanında

Konyaspor, Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor’un konuğu olacak. 29 Kasım Cumartesi günü Trabzon Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Alper Akarsu yönetecek.

Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasına Trabzonspor'un konuğu olacak. Haftaya 15 puanla 9. sırada giren yeşil-beyazlılar, 28 puanla 3. sırada bulunan rakibine karşı puan mücadelesi verecek. 29 Kasım Cumartesi günü Trabzon Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Zorlu maçı Alper Akarsu yönetecek

Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Bilal Gölen üstlenecek. İlker Yasin Avcı ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

İki takımda da ciddi eksikler var

Zorlu karşılaşma öncesinde her iki takımda da ciddi eksikler dikkat çekti. Ev sahibi Trabzonspor'da sağ bek Wagner Pina, stoperler Stefan Savic, Rayyan Baniya, orta sahalar Okay Yokuşlu, Tim Jabol-Folcarelli ve kanat Edin Vişça sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamayacak. Konuk Konyaspor'da ise stoper Riechedly Bazoer, orta sahalar Marko Jevtovic ile Ufuk Akyol'un yanı sıra; hak mahrumiyeti cezası olan stoper Adil Demirbağ, kanat Alassane Ndao ile 4 maçlık men cezası alan diğer kanat Tunahan Taşcı bu maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Fatih Tekke nezaretinde 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden Trabzonspor'un; Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Bordo-mavililerin kalesinde Andre Onana (24), savunma 4'lüsünde Kazeem Olaigbe (70), Arif Boşluk (77), Arsenii Batagov (44) ve Mustafa Eskihellaç (19), 2'li ön liberoda Christ Oulai (42) ve Ozan Tufan (11), 3'lü orta alanda Ernest Muçi (10), Felipe Augusto (99) ve Oleksandr Zubkov (22), tekli forvet hattında ise Paul Onuachu'nun (30) görev alması bekleniyor.

Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un; Trabzonspor maçında da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Anadolu Kartalı'nın kalesinde Deniz Ertaş, (1), savunma 4'lüsünde Yhoan Andzouna (23), Muzaffer Utku Eriş (37), Uğucan Yazğılı (5) ve Guilherme Sitya (12), tekli ön liberoda Jinho Jo (21), 4'lü orta alanda Marius Stafanescu (11), Melih İbrahimoğlu (77), Enis Bardhi (10) ve Kaan Akyazı (70), forvette ise Umut Nayir'in (22) forma giymesi bekleniyor.

(Hasan Yıldırım)