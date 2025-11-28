Konyaspor Trabzon deplasmanında 25. Kez sahaya çıkıyor

Trabzonspor ile Konyaspor, tatlı bir rekabette kendilerini buldu. İki takım Süper Lig nezdinde birçok kez karşı karşıya gelirken; bahse konu müsabakalar adeta nefesleri kesti. Peki; iki takım arasında daha önce oynanan maçlarda nasıl sonuçlar alındı?
49. randevu
Trabzonspor ile Konyaspor, Süper Lig nezdinde daha önce 48 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 12'si Anadolu Kartalı'nın, 24'ü ise Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Arda kalan 12 maçta ise eşitlik bozulmadı. Konyaspor, Trabzon ağlarına 57 top bırakırken, filelerinden ise 77 top çıkarttı.
Trabzon'da 25. müsabaka
Konyaspor, Süper Lig nezdinde Trabzonspor'a 24 kez konuk oldu. Bu karşılaşmalardan 6'sını Konyaspor, 16'sını ise Trabzon kazandı. Arda kalan 2 maçta ise eşitlik bozulmadı. Anadolu Kartalı bahse konu süreçte 30 kez ağları sarsarken filelerinden de 49 top çıkarttı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”