Konyaspor Trabzon deplasmanında 25. Kez sahaya çıkıyor

Trabzonspor ile Konyaspor, tatlı bir rekabette kendilerini buldu. İki takım Süper Lig nezdinde birçok kez karşı karşıya gelirken; bahse konu müsabakalar adeta nefesleri kesti. Peki; iki takım arasında daha önce oynanan maçlarda nasıl sonuçlar alındı?

49. randevu

Trabzonspor ile Konyaspor, Süper Lig nezdinde daha önce 48 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 12'si Anadolu Kartalı'nın, 24'ü ise Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Arda kalan 12 maçta ise eşitlik bozulmadı. Konyaspor, Trabzon ağlarına 57 top bırakırken, filelerinden ise 77 top çıkarttı.

Trabzon'da 25. müsabaka

Konyaspor, Süper Lig nezdinde Trabzonspor'a 24 kez konuk oldu. Bu karşılaşmalardan 6'sını Konyaspor, 16'sını ise Trabzon kazandı. Arda kalan 2 maçta ise eşitlik bozulmadı. Anadolu Kartalı bahse konu süreçte 30 kez ağları sarsarken filelerinden de 49 top çıkarttı.

(Hasan Yıldırım)