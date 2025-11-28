KMÜ’de “Ekşi mayanın gelenekten geleceğe tarihsel yolculuğu’’ paneli düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından “Ekşi Mayanın Gelenekten Geleceğe Tarihsel Yolculuğu ve Ekmek Kalitesine Etkileri” başlıklı panel düzenlendi.

Panele KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Panelde KMÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Yalçın Coşkuner, Doç. Dr. Nazlı Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Koyuncu ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Badem konuşmacı olarak yer aldı. Ayrıca ekşi maya ve ekmek üretimi alanında faaliyet gösteren Hasattan Ekmek firmasının temsilcilerinden Ali Tekin ve Nurcan Tekin de etkinlikte yer alarak deneyimlerini paylaştı.

"İnsanlık Tarihi Kadar Eski''

Panelin oturum başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Koyuncu üstlenirken, programın açış konuşmasını Prof. Dr. Yalçın Coşkuner yaptı. Coşkuner konuşmasında, "Ekmek yalnızca bir gıda değil; emek, bereket ve kültürün simgesidir. Ekmek öyle bir nimettir ki insanlık tarihi kadar eski, sofralarımız kadar yakın ve kadim kültürümüz kadar derin bir geçmişi vardır.” ifadelerini kullandı.

Panelde konuşan Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Badem, ekmeğin kendi kendine fermente olarak mikrobiyolojik bir dönüşüme uğraması sonucunda ekşi mayanın ortaya çıktığını belirtti. Ekşi mayanın sağlık açısından önemli faydalarına değinen Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Badem, "Ekşi maya, bağırsak sağlığı için oldukça uygun bir ortam oluşturur. Kan şekerinin daha yavaş yükselmesine, kolesterolün düşürülmesine ve çeşitli bağırsak rahatsızlıklarının azalmasına katkı sağlayan birçok olumlu sağlık etkisi vardır.” dedi

"Geleneksel Fermantasyon Daha Sağlıklı ve Kaliteli Ürünler Sunuyor”

Doç. Dr. Nazlı Kaya konuşmasında, modern üretim tekniklerinin ekmek verimini artırsa da fermantasyon sürecinin kısalması nedeniyle bayatlaması çabuk, zayıf aromalı ve istenmeyen gözenek yapısına sahip ürünlerin ortaya çıktığını belirtti. Ayrıca, doğru fermantasyonun hem raf ömrünü uzattığını hem de gıda israfının azaltılmasına katkı sunduğunu dile getirdi.

"30 Yıllık Tecrübemizle Ekşi Mayalı Ürünlere Yöneldik”

Hasattan Ekmek firması temsilcisi Ali Tekin, konuşmasında 30 yıllık sektör tecrübesine sahip olduğunu belirterek ekşi mayalı ekmeklere artan ilgiye dikkat çekti. Ekşi mayalı ekmeklerin tam buğday, çavdar, siyez ve ata tohumu gibi geleneksel tahıllarla üretildiğini, bu nedenle son dönemde oldukça gündemde olduğunu ifade eden Tekin, firma olarak bu alana yönelmeye karar verdiklerini söyledi.

Tekin, ekşi mayayla ilgili çalışmalarına yaklaşık 7 yıl önce başladıklarını, bu süreçte ileri düzey bilgi birikimi edindiklerini vurgulayarak, " Bu süreçte çok kapsamlı araştırmalar yaptık.Ürünlerimizi yavaş yavaş geliştirerek Karaman'da önemli bir pazar payına ulaştık. Ekşi mayalı ve yöresel ürünler üretmeye devam ediyoruz.” dedi.

Panel, gerçekleştirilen soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

(Ali Asım Erdem)