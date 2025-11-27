Konya’nın ilk alttan ısıtmalı yolu yapılıyor! Çalışmaların yüzde 75’i bitti

Konya Büyükşehir Belediyesi, Marangozlar Köprülü Kavşağı’ndaki yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla Ankara Caddesi ile Adana Çevreyolu kesişiminde bulunan Marangozlar Köprülü Kavşağı'nda başlattığı yenileme çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'de İlk Kez Çelik Tünel Sistemi Kullanıldı

Şehir merkezinin önemli ulaşım akslarından biri olan bu mevkideki kavşak, Türkiye'de ilk kez çelik tünel sisteminin denendiği bir yapıya sahip. Ekipler, alanın tamamen trafiğe açılabilmesi için gece gündüz demeden yoğun bir tempoda çalışıyor. Marangozlar Köprülü Kavşağı'nda çalışmaların yüzde 75'i tamamlanmış durumda. Üst ve yan kollardaki çalışmaların da kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte kavşakta hızlı, güvenilir ve konforlu ulaşım sağlanmış olacak.

Üst Kısım Tamamlanınca Kesintisiz Trafik Akacak

Kesintisiz trafik akışının sağlanması için ekipler, hem yan yollarda hem de üst geçit bölgesinde hızlı bir şekilde ilerliyor. Kavşağın tamamlanmış üst bölümü, trafiği büyük ölçüde rahatlatacak. Kavşağın üst bölümü tamamlanması halinde 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş olarak kesintisiz trafik akışının sağlandığını bir yapıya kavuşacak.

Konya'nın İlk Alttan Isıtmalı Yolu Kuruluyor

Marangozlar Köprülü Kavşağı'nı diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de kışa yönelik alınan önlemler. Köprülü kavşakta rampalara ayrıca kışın oluşabilecek buzlanmaların önüne geçebilmek için alttan ısıtmalı sistem de kuruluyor. Köprülü kavşaktaki 8 yan kollara kışın oluşabilecek kazaların önüne geçebilmek için kar buz eritme sistemi de yapılıyor.

Sürücülere Önemli Uyarı: Tek Şerit Kısıtlaması

Konya AKOM'dan (Afet Koordinasyon Merkezi) köprülü kavşakla yürütülen çalışmalar nedeniyle sürücülere yeni bir uyarı yapıldı. Adana Çevre Yolu ve İstanbul yönüne bağlantı sağlayan katılım şeritleri 6 Aralık Cumartesi gününe kadar tek şerit hizmet verecek. Konya AKOM, sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri ve bölgedeki uyarı işaretlerine dikkat etmeleri gerektiğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi