Konya’da abi kardeş kavgası kanlı bitti!

Konya'nın Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Kıble Sokak'ta bulunan bir apartmanda akşam saatlerinde yaşanan aile içi tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü ve abi B.E., kardeşi F.E.'yi bıçaklayarak yaraladı.
TARTIŞMA BİR ANDA BÜYÜDÜ
Evde başlayan tartışmanın kısa sürede şiddetlendiği ve B.E.'nin öfkesine hâkim olamayarak kardeşini karnından bıçakladığı öne sürüldü. Olay sırasında büyük panik yaşayan anne, iki oğlunu da kendi imkânlarıyla Konya Beyhekim Hastanesi'ne götürdü.
YARALI KARDEŞ AMELİYATA ALINDI
Hastaneye ulaştırılan F.E., acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Olayın yaşandığı apartmanda inceleme yapan polis ekipleri, soruşturma başlattı. Abi B.E.'nin ifadesine başvurulacağı ve olayın tüm yönleriyle araştırılacağı öğrenildi.
