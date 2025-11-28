Kulu’da trafik ve asayiş ekiplerinden rutin denetim

Kulu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri tarafından Atatürk Caddesi üzerinde rutin denetim gerçekleştirildi. Alınan bilgilere göre denetimler, sürücülerin kurallara uygunluğunu sağlamak amacıyla yapıldı.
GBT ve evrak kontrolleri yapıldı
Denetim sırasında sürücülerin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları yapıldı. Ayrıca araç sahiplerinin gerekli evrak ve belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edildi.
Sürücülere uyarılar
Ekipler, sürücülere emniyet kemeri takmaları, hız sınırlarına uymaları ve diğer trafik kurallarını ihlal etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.
(Cumali Özer)