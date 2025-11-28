Konya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden tır devrildi: Sürücü yaralandı

Konya'nın Ilgın ilçesi İstasyon Mahallesi'nden geçen D300 karayolunda seyir halindeki bir tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik güvenliği bir süre aksadı.
Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Devrilen tırın kaldırılmasının ardından yol, tek şeritten kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. Kazada yaralanan tır sürücüsü, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
(Cumali Özer)