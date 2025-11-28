İlim Yayma Ödülleri yarın sahiplerini bulacak

Türkiye’de bilimsel çalışmaların ve araştırmaların desteklenmesini, başarının ülkenin ve insanlığın hizmetine sunulmasını hedefleyen İlim Yayma Ödülleri’nin dördüncüsü, 29 Kasım’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Ödül programının temeli, 2017'de vakfın akademisyen mezunlarına yaptığı çağrı üzerine düzenlenen toplantıda atıldı.
Akademisyenlerin katılımıyla hem Akademik Danışma Kurulu kuruldu hem de Türkiye'de güçlü bir bilim ödülüne ihtiyaç duyulduğu belirlendi.
İlk ödüller, 2019'da verildi ve program iki yılda bir devam ediyor.
"21. yüzyılda dünyaya damgasını vuracak bir Türkiye hayalimiz var"
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "21. yüzyılda dünyaya damgasını vuracak bir Türkiye hayalimiz var” diyerek Türkiye Yüzyılı'na dikkat çekti:
"Türkiye Yüzyılı hedefini gerçekleştirmek için ülkemizdeki akademik çalışmaların kalitesinin yükselmesine ihtiyacımız var. Biz İlim Yayma Ödülleri'ni düzenlerken, ödüllerin teşvik edici olmasını amaçladık. Vakıf olarak bilim insanları ile kamuoyu arasında bir köprü oluşturuyor, İlim Yayma Ödülleri ile ülkemizdeki yerli akademik çalışmaları destekleyerek taçlandırmış oluyoruz.”
Ödüller, bu yıl da üç kategoride sahiplerini bulacak. Kategoriler, 1. Büyük Ödül, 2. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri, 3. Sosyal Bilimler olacak.
Bu yıl Büyük Ödül kapsamında 5 milyon TL, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler kategorilerinde ise 2'şer milyon TL ödül verilecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”