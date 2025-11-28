GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Elektrikli bisiklet bina duvarına çarptı; 2 arkadaştan 1’i öldü

Elektrikli bisiklet bina duvarına çarptı; 2 arkadaştan 1’i öldü
Ordu’nun Ünye ilçesinde elektrikli bisikletin bina duvarına çarptığı kazada Eray Tombul (9) hayatını kaybetti, Berkay S. (11) yaralandı.

Kaza, 25 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Bağbaşı Sokak'ta meydana geldi. Yokuştan inen Berkay S.'nin (11) kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki binanın duvarına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Berkay S. ile yanındaki arkadaşı Eray Tombul, yere yığıldı. Berkay S., ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; Eray Tombul da önce kentteki özel bir hastaneye ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Eray Tombul, önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Berkay S.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

