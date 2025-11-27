Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de: Vergi, ceza ve harçlar artıyor

2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre vergi ve harçlara Ocak 2026’da yüzde 25,49 oranında zam gelecek.

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklamasıyla belli olan Yeniden Değerleme Oranı'nda değişiklik yapılmadı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 25,49 oldu.

Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

"VERGİ VE HARÇLARI DAHA DÜŞÜK ORANDA ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Yeniden değerleme oranıyla gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarlarının da güncellendiğini anımsatan Şimşek, "Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak." diye konuştu.

Öte yandan, vergi kanunları çerçevesinde esnaf muaflığı limiti, basit usule tabi mükelleflerin kira ve kazanç istisnası hadleri, defter tutma hadleri ile veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artıyor.

NELER DEĞİŞECEK?

Yeniden Değerleme Oranıyla vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devreye girecek.

YEMEK KARTI ÜCRETLERİ

Yemek kartı ücretleri şu anda en düşük 240 lira + KDV olarak uygulanıyor. Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olduğu için yemek kartının günlük yemek ücreti KDV hariç tutarının 301,17 liraya çıkması bekleniyor.

ÇALIŞANLARIN ULAŞIM GİDERLERİ

İşverenlerce çalışanlara servis imkânı sağlanmadığı durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin (2025 yılında) 126 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyordu. Bu rakamın 158,11 lira olması bekleniyor.

KİRA GELİRİ VERGİSİ İSTİSNASI

Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için istisna uygulanıyor. 2025 yılında bu tutar 47 bin liraydı, yüzde 25,49 oranında artması halinde kira istisnasının 58 bin 980 liraya çıkması bekleniyor. (Kira istisnası, bir yıllık kira geliri eğer 47 bin liranın altında kalıyorsa vergi ödemesinin çıkmaması anlamına geliyor.)

BEYAN SINIRI

Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi, tevkifata (vergi kesintisi) tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarının 330 bin liradan 414 bin 117 liraya çıkması bekleniyor.

Herhangi bir tevkifat veya istisna uygulamasına tabi olmayan gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarında (yurtdışı banka faiz geliri gibi) ise 18 bin liradan 22 bin 588 liraya yükselmesi bekleniyor.

GAYRİMENKUL SATIŞI

Ticari faaliyet kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere, en az 5 yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançtan gelir vergisi ödenmiyor. 5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançlar için istisna tutar 120 bin liradan 150 bin 588 liraya çıkması bekleniyor.

FATURA VE AMORTİSMAN SINIRI

Fatura düzenleme sınırı ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır 9 bin 900 liradan 12 bin 423 liraya yükselmesi bekleniyor.

BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİ

Kiralanan binek otomobillerinin her birine ait aylık kira bedeli 2025 yılında 37 bin lira olmuştu. Yüzde 25,49 artması halinde bu rakamın 46 bin 431 lira olması bekleniyor.

Satın alınan binek otomobillerde ise yine 2024 yılında ÖTV ve KDV tutarlarının en fazla 990 bin liralık kısmı gider kabul edilebiliyordu. Bu tutarın 1 milyon 242 bin 351 liraya yükselmesi bekleniyor. Ayrıca binek otomobillere ilişkin yakıt, tamir, bakım, otopark, otoyol, köprü, sigorta gibi giderlerin de en fazla yüzde 70'i kazançtan düşülebiliyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİ

IMEI kayıt ücretinin 45 bin 614 liradan 57 bin 241 lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ARTACAK

Yurt dışı çıkış harcı 1000 lira olarak uygulanıyor. Yüzde 23 artması halinde 1255 liraya çıkması bekleniyor.

SİLAH RUHSATLARI DA ARTACAK

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Silah bulundurma ruhsatı 50 bin 565 liradan 63 bin 454 liraya, silah taşıma ruhsatı 158 bin liradan 198 bin 517 liraya, yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı 50 bin 565 liradan 63 bin 454 liraya, yivli av tüfeği taşıma ruhsatı 158 bin liradan 198 bin 517 liraya, yivsiz tüfek ruhsatnamesi bin 225 liradan bin 537 liraya yükselmesi bekleniyor.

Silah bulundurma kart ücreti bin 100 liradan bin 380 liraya, silah taşıma ruhsat kart ücreti bin 500 liradan bin 882 liraya, yivsiz tüfek ruhsatnamesi kart ücreti 600 liradan 753 liraya, kurusıkı bildirim kart ücreti 150 liradan 188,2 liraya yükselebilir.

