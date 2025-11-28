GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Suriyeliler para ödeyecek! Ücretsiz hizmet sona erdi

Suriyeliler para ödeyecek! Ücretsiz hizmet sona erdi
Geçici koruma statüsünde yer alan yabancılardan Genel Sağlık Sigortası katılım payı alınacak. Türkiye’de 2 milyon 375 bin Suriyeli bu statüde ikamet ediyor.

Türkiye'de geçici koruma statüsünde yer alan yabancılardan 1 Ocak 2026'dan itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenen katılım payı alınacak.

Önceki uygulamada, kapsam dahilindeki yabancılardan, temel ve acil sağlık hizmetlerine dahil olan tedavi ve ilaçlardan hasta katılım payı alınmıyordu. Tahsil edilecek katılım payı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na (SYDTF) aktarılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve geçici koruma yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliğe göre, ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen geçici korunanların ödediği katılım payları, talep etmeleri halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca geri ödenecek.

Sunulan sağlık hizmeti bedeli, Sağlık Bakanlığı kontrolünde, SGK tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan sağlık uygulama tebliğindeki bedeli geçmeyecek şekilde SYDTF'den üçer aylık dönemler halinde Sağlık Bakanlığına ödenecek. Bu ödeme daha önce AFAD tarafından yapılıyordu.

Önceki uygulamada tüm geçici korunanlar acil ve zorunlu haller dışında özel sağlık kuruluşuna doğrudan başvuru yapamazken, yeni düzenlemeyle bu kişilerden "ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin" özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuruları yasaklandı.

Geçici korunanlara sağlanacak sağlık hizmetine karşılık olarak sağlık hizmet sunucularına bir bedel ödenmesinin zorunlu olması halinde; SGK tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan birim fiyatları geçecek veya daha düşük iskontoyu içerecek şekilde fiyat uygulaması yapılamayacak.

Aşılar hariç olmak kaydıyla geçici korunanlardan ödeme gücü olmadığı tespit edilenlere SGK tarafından bedeli karşılanmayan sağlık hizmetleri kapsamında sağlık hizmeti verilemeyecek.

SURİYELİLERE VERİLEN STATÜ

Suriyelilerin Türkiye'ye göç etmesiyle birlikte Geçici Koruma Statüsü kapsamına alınmışlardı. 20 Ekim 2025 tarihi itibarıyla geçici koruma statüsünde 2 milyon 375 bin 909 Suriyeli bulunuyor. En çok Suriyeli 417 bin 725 kişiyle İstanbul'da ikamet ediyor. Sırasıyla 333 bin 849 kişi Gaziantep, 197 bin 17 kişi ise Şanlıurfa'da bulunuyor.

