GÜNCEL Haberleri

Dananın saldırısına uğrayan besici hayatını kaybetti

Dananın saldırısına uğrayan besici hayatını kaybetti
İzmir’in Menderes ilçesinde ahırda dananın saldırısı sonucu ağır yaralanan besici, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Menderes ilçesinde ikamet eden Suat Aydın dün beslediği danayı araca yüklemek için ahıra girdi.

Bu sırada hayvanın saldırısına uğrayan Aydın, aldığı darbelerle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Aydın, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

