GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
49,13
STERLİN
56,24
GRAM
5.822,87
ÇEYREK
9.578,06
YARIM ALTIN
19.089,98
CUMHURİYET ALTINI
38.001,10
KONYA Haberleri

Konya’da özel çocuklar yemek yarışmasında yeteneklerini gösterdi

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da özel çocuklar yemek yarışmasında yeteneklerini gösterdi
Konya’da özel eğitim meslek okulu öğrencileri arasında düzenlenen yemek yarışmasında 16 öğrenci hünerlerini sergiledi.

Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfağındaki Gelenekten Geleceğe Özel Lezzetler Yarışması'nda kentte eğitim gören Down sendromlu, otizmli ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan 16 öğrenci, belirlenen sürede yemekleri hazırlamak için yoğun çaba sarf etti.

Öğrenciler, Konya mutfağı yemeklerinden sunum yaptı.

"Otellerde istihdam sağladığımız öğrencilerimiz var"

Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Soner Selçuk Tekeli, yarışmada ekmek salması, yoğurt çorbası ve höşmerim tatlısı yapıldığını söyledi.

Yarışmanın kaybedeninin olmadığını belirten Tekeli, şunları kaydetti:

"Yarışmanın amacı, özel öğrencilerin farkındalık düzeyini artırmak ve toplumu bu anlamda bilinçlendirmek. Bu özel öğrencilerimizin bu alanda da yeteneklerinin farkına varılmasını istiyoruz. Çocuklar, çok güzel yemekler yaptı ve çok beğendik. Öğrencilerimiz çok heyecanlı ve istekliydi. Bu yarışmadan sonra yeteneklerinin daha çok farkına varacaklar. Bu hazırlığı evde de devam ettirdiler. Okulda da destek verdik. Yemek fabrikasına gönderdiğimiz, otellerde istihdam sağladığımız öğrencilerimiz var. Toplamda 5 öğrencimizin istihdamı sağlandı, 10 öğrencimiz de staja gidiyor."

Jüri üyeleri tercihte zorlandı

Yarışmanın jürisinde yer alan Beyza Huri Aydın ise yarışmada bulunduğu için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin çok istekli ve hevesli olduğuna dikkati çeken Aydın, "Hepsi birinci olmak istiyor ama zaten hepsi birinci. Yani burada kaybeden yok. Kendi yeteneklerini, ne yaptıklarını göstermek için düzenlenen bir yarışma. Bu çok güzel bir şey." diye konuştu.

Jüride yer alan Uğur Özteke de yemekler arasında seçim yapmakta zorlandığını vurgulayarak, yarışanları tebrik etti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER