Konya’da özel çocuklar yemek yarışmasında yeteneklerini gösterdi

Konya’da özel eğitim meslek okulu öğrencileri arasında düzenlenen yemek yarışmasında 16 öğrenci hünerlerini sergiledi.

Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfağındaki Gelenekten Geleceğe Özel Lezzetler Yarışması'nda kentte eğitim gören Down sendromlu, otizmli ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan 16 öğrenci, belirlenen sürede yemekleri hazırlamak için yoğun çaba sarf etti.

Öğrenciler, Konya mutfağı yemeklerinden sunum yaptı.

"Otellerde istihdam sağladığımız öğrencilerimiz var"

Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Soner Selçuk Tekeli, yarışmada ekmek salması, yoğurt çorbası ve höşmerim tatlısı yapıldığını söyledi.

Yarışmanın kaybedeninin olmadığını belirten Tekeli, şunları kaydetti:

"Yarışmanın amacı, özel öğrencilerin farkındalık düzeyini artırmak ve toplumu bu anlamda bilinçlendirmek. Bu özel öğrencilerimizin bu alanda da yeteneklerinin farkına varılmasını istiyoruz. Çocuklar, çok güzel yemekler yaptı ve çok beğendik. Öğrencilerimiz çok heyecanlı ve istekliydi. Bu yarışmadan sonra yeteneklerinin daha çok farkına varacaklar. Bu hazırlığı evde de devam ettirdiler. Okulda da destek verdik. Yemek fabrikasına gönderdiğimiz, otellerde istihdam sağladığımız öğrencilerimiz var. Toplamda 5 öğrencimizin istihdamı sağlandı, 10 öğrencimiz de staja gidiyor."

Jüri üyeleri tercihte zorlandı

Yarışmanın jürisinde yer alan Beyza Huri Aydın ise yarışmada bulunduğu için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin çok istekli ve hevesli olduğuna dikkati çeken Aydın, "Hepsi birinci olmak istiyor ama zaten hepsi birinci. Yani burada kaybeden yok. Kendi yeteneklerini, ne yaptıklarını göstermek için düzenlenen bir yarışma. Bu çok güzel bir şey." diye konuştu.

Jüride yer alan Uğur Özteke de yemekler arasında seçim yapmakta zorlandığını vurgulayarak, yarışanları tebrik etti.

