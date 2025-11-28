Konya’da “Sessiz Fırçalar’’ sergisi açıldı: Gazzeli öğrenciler umutlarını tuvale yansıttı
Konya’da ikamet eden Gazzeli öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan “Sessiz Fırçalar” resim sergisi 28 Kasım 2025 tarihinde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde açıldı.
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Gazzeli öğrencilerin Selçuklu Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde aldıkları eğitim sonucunda hazırladıkları resimlerden oluşan serginin açılışını öğrenciler ve İl Müdürlüğü yöneticileri ile birlikte yaptı.
Umut ve özlem tuvale taşındı
Çocukluğunu savaşın gölgesi altında geçirmek zorunda kalan ve savaşın yıkıcı etkilerini doğrudan yaşayan öğrenciler, ‘Sessiz Fırçalar' aracılığıyla yaşadıkları zorlukları, özlemlerini ve umutlarını tuvale yansıtarak dünyaya bir kez daha seslendiler.
Sergide eserleri inceleyen ve Gazzeli öğrencilerle tek tek görüşerek bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, sergi gezisinin ardından İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda, İl Müdürlüğü yöneticileri ile birlikte öğrenciler ve resim kursu usta öğreticileri Yasin Özer ve Zeynep Özer'le bir araya geldi.
İl Müdürü, çalışmalarından dolayı öğrencilere teşekkür etti, başarılarının devamını dileyerek öğrencilere hediyeler; usta öğreticilere ise belge takdiminde bulundu.
