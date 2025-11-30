NEÜ ile Viyana Kardeşlik Derneği arasında iş birliği protokolü yenilendi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile Viyana Kardeşlik Derneği arasında aile odaklı çalışmaların güçlendirilmesi ve sürdürülmesi amacıyla, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ile Viyana Kardeşlik Derneği Başkanı Dr. Ahmet Akbulut tarafından yeni bir iş birliği protokolü imzalandı.
NEÜ ile Viyana Kardeşlik Derneği arasında daha önce imzalanan protokoller kapsamında yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik Aile Danışmanlığı Sertifika Programları, eğitimler ve sosyal destek faaliyetleri düzenlenmiş; bu programlarla çok sayıda kursiyer belge almaya hak kazanmıştı.
Aile değerlerinin güçlendirilmesi, aile içi iletişim ve danışmanlık kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler, geçmiş dönemlerde hem Konya'da hem de yurt dışında büyük ilgi görmüş ve olumlu geri dönüşler alınmıştı.
İmzalanan yeni protokolle birlikte, söz konusu çalışmaların hem içerik hem de kapsam bakımından güncellenerek devam ettirilmesi planlanıyor.
