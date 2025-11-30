Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında Yunak’ta farkındalık çalışması

Yunak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla ilçe merkezindeki halk pazarında kapsamlı bir bilgilendirme etkinliği düzenledi. Çarşamba günü kurulan pazarın yoğunluğunu fırsat bilen ekipler, vatandaşlarla birebir görüşerek kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair farkındalığı artırmayı hedefledi.
Emniyet görevlileri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir yere sahip olan 6284 sayılı Kanun'un sağladığı koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında vatandaşlara detaylı bilgi verdi. Kanunun sunduğu haklar, başvuru süreçleri ve destek mekanizmaları örneklerle anlatıldı.
Ayrıca, acil durumlarda kadınların hızlıca güvenlik güçlerine ulaşmasını sağlayan KADES (Kadın Destek Uygulaması) da tanıtıldı. Uygulamanın indirilme aşamaları, kullanım şekli ve hangi durumlarda devreye alınabileceği ekipler tarafından vatandaşlara adım adım aktarıldı.
127 Kişi Bilgilendirildi
Pazarın farklı noktalarında kurulan bilgilendirme stantlarında, vatandaşlara şiddetle mücadelede devletin sunduğu imkanları anlatan broşürler dağıtıldı. Gün boyunca devam eden çalışmalar kapsamında toplam 127 kişi bilgilendirildi.
