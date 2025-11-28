Konya Berk’i arıyor! 15 Yaşındaki gençten 2 gündür haber yok

Konya’nın Beyşehir ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki Berk İvacık’tan tam 48 saattir haber alınamıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan İvacık ailesi, 15 yaşındaki oğulları Berk İvacık'tan haber alamayınca durumu derhal jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından tam 48 saat önce başlatılan arama çalışmaları, komando birlikleri, mahalle sakinleri, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Beyşehir'de en öncelikli gündem maddesi haline geldi.



Arama çalışmalarında drone ve özel kokuya duyarlı köpeklerden de aktif olarak faydalanılıyor.



Motosikleti Bağ Evinde Bulundu, İlk Arama Sonuçsuz Kaldı



Arama çalışmalarının ilk gününde ekipler, Üzümlü Mahallesi'ndeki Asar mevkisinde bulunan bir bağ evinin önünde kayıp Berk İvacık'ın motosikletini buldu. Bu önemli ipucunun ardından çalışmalar, dağlık ve kırsal bu kesimde yoğunlaştırıldı. Jandarma ve komando birlikleri, bölgedeki bağ evleri, yapılar, su kuyuları ve baraj çevresini karış karış aradı. Aile ve mahalle sakinleri de ekiplere destek verirken, dağlık alanda yürütülen zorlu çalışmalara rağmen 48 saatin sonunda somut bir neticeye ulaşılamadı.



Umut Veren Sinyal: Arama Beyşehir Merkeze Kaydı



Kırsal alanda sonuç alamayan ekipler, aramanın yönünü değiştirecek kritik bir bilgiye ulaştı. Kayıp İvacık'ın cep telefonundan alınan baz kaydı ölçümleri, çocuğun yer değiştirdiğini gösterdi ve son sinyalin Beyşehir ilçe merkezinden geldiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine arama çalışmaları alanı hemen genişletildi. Jandarma tarafından yürütülen çalışmalar, sinyalin geldiği Beyşehir ilçe merkezinde yoğunlaşmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere de aktarıldı.



Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin merkezi noktalarında, otogarlarda ve kalabalık bölgelerde kayıp genci bulabilmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Beyşehir'deki bu kayıp genç vakası, tüm ilçeyi ayağa kaldırmış durumda. Arama kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri, Berk İvacık'a ulaşabilmek adına tüm imkanları seferber ederken, aile iki gündür büyük bir endişeyle gelecek umutlu haberi bekliyor.

