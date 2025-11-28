Milyonların Gözü Aralık Ayında: 2026 Asgari Ücret Zammı Görüşmeleri Hangi Tarihte Başlayacak, Olası Maaş Senaryoları Neler?

Çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden biri olan asgari ücretin 2026 yılı için belirlenme süreci resmen başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelerek ön hazırlık toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı, takvimi ve işleyişi ele alındı.

Yasal zorunluluk gereği her yıl Aralık ayında toplanan Komisyon, en geç 31 Aralık tarihine kadar yeni asgari ücreti belirlemek zorundadır. Görüşmeler, 5'er kişilik işçi, işveren ve Bakanlık bürokratlarından oluşan toplam 15 kişilik bir heyet tarafından yürütülecektir. İşçi tarafını genellikle Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etmektedir.

Zam Oranında En Kritik Gösterge: Enflasyon Verileri



Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin tespitinde, birçok ekonomik ve sosyal faktör dikkate alınmaktadır. Bunlar arasında geçim endeksleri, bütçe dengesi ve istihdamın korunması gibi unsurlar öne çıksa da, zam oranını belirleyen en kritik gösterge enflasyon rakamları olmaya devam ediyor.

Son on yıllık uygulamalar incelendiğinde, bazı istisnalar haricinde asgari ücret artışlarının genellikle bir önceki yılın gerçekleşen enflasyon oranının üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu tarihsel eğilim ışığında, 2026 yılı için yapılacak zam oranının da 2025 yılı enflasyon oranının üzerinde olması kuvvetle beklenmektedir. Bu durum, çalışanların satın alma gücünü koruma ve iyileştirme amacı taşıyan politikaların bir yansıması olarak değerlendirilmektedir.

Mevcut Durum ve Beklentiler: Hesaplar Yeniden Yapılıyor



2025 yılının Ocak ayında yapılan zam sonrası yürürlükte olan mevcut asgari ücret tutarları şöyledir:

Brüt Asgari Ücret: 26.005 lira 50 kuruş

Net Asgari Ücret: 22.104 lira

Ekonomik yorumcular ve gazeteciler, hükümetin Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerini ve tarihsel artış eğilimlerini baz alarak çeşitli zam senaryolarını dile getiriyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, zam hesaplamalarında enflasyonun belirleyiciliğine dikkat çekerek önemli bir analizde bulundu. Erdem, "Orta Vadeli Program'da yüzde 28,5'lik enflasyon öngörüsü varsa, bu oranda artırılırsa net asgari ücret 28 bin liranın üzerine çıkıyor. Bunun üzerine 5-10 puan konulursa, yüzde 30-35-40 civarında olursa da 30 bin liraya yaklaşacaktır" değerlendirmesini yaptı.

2026 Yılı Olası Asgari Ücret Senaryoları



Yapılan bu beklentiler ve tahminler ışığında, asgari ücrete farklı oranlarda zam yapılması durumunda ortaya çıkacak olası net maaş tutarları şu şekilde hesaplanmaktadır:

Zam Oranı Tahmini Brüt Ücret Tahmini Net Ücret Mevcut Ücret (2025) 26.005 TL 22.104 TL %28.5 Artış (OVP Enflasyon Tahmini) 33.417 TL 28.403 TL %30 Artış 33.807 TL 28.736 TL %35 Artış 35.107 TL 29.841 TL %40 Artış 36.407 TL 30.946 TL %50 Artış 39.008 TL 33.156 TL

Enflasyonla mücadele politikaları ve işçi kesiminin refah payı beklentileri arasındaki denge, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayındaki görüşmelerinde kilit rol oynayacaktır. Milyonlarca çalışan ve işverenin gözü, komisyondan çıkacak nihai kararda olacak.

