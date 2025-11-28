Adnan Oktar’ı öven sosyal medya hesaplarına soruşturma

Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan mahkum olan Adnan Oktar’a övgü içerikli paylaşım yapan 450 sosyal medya hesabı ve internet sitesi hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, suç örgütü elebaşı Adnan Oktar hakkında sosyal medya ve internet siteleri üzerinden yapılan paylaşımlar ile ilgili "suçu ve suçluyu övmek"ten soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hakimlik kararı ile toplam 450 sosyal medya hesabı ve internet adresine yönelik erişimin engellenmesi ve içeriğin yayından çıkarılması kararı verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA