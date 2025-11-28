Bakan Fidan Almanya Federal meclis binasını ziyaret etti

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, Almanya ziyareti kapsamında Almanya Federal meclis binasını ziyaret etti.
Bakan Fidan'a, ziyarette Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul eşlik etti.
Kaynak: AA
