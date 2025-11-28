Milli Savunma Bakanı Güler Tekvando Milli Takımını kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24-30 Ekim 2025 tarihleri arasında Çin’de düzenlenen şampiyonada Dünya Şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; Bakan Güler, 24-30 Ekim 2025 tarihleri arasında Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda toplamda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarı elde eden Tekvando Milli Takımını kabul etti.
Kabulde, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Milli Takım Antrenörü Uğur Güngör ve Tekvando Milli Takım Sporcuları yer aldı.
Elde edilen başarıdan dolayı hem yöneticileri hem de sporcuları tebrik eden Bakan Güler, "Çin'deki yarışmada ülkemizi temsil ettik, bayrağımızı göndere çektik ve milli marşımızı da okuttuk. Onun için teşekkür ediyorum. Son yıllarda sporun her dalında büyük bir atılım yaptık ve Amerika, Kanada ve Meksika'daki olimpiyatlara kadar inşallah çok daha yeni sporcu kardeşimizi de aranızda göreceğiz. Bütün ülkemiz sporun her dalında gayretle çalışıyor" açıklamasını yaptı.
