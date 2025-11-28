Meteoroloji uyardı: Bazı illerde sağanak bekleniyor
Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halihazırda kuzeybatı kesimlerde devam eden yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Çanakkale ve Balıkesir'in batısı ile İzmir ve Aydın çevrelerinde, Manisa'nın batısında ve Denizli'nin güney ve batısında kuvvetli, Muğla genelinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.
Yağışın bugün saat 21.00'den yarın 18.00'e kadar etkili olması ve akşam saatlerinden sonra bölge genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Antalya'nın batısından başlayarak zamanla il merkezi ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli görülmesi öngörülen yağışların, yarın saat 12.00'den 30 Kasım saat 04.00'e kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”