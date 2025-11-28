GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
49,13
STERLİN
56,24
GRAM
5.823,14
ÇEYREK
9.578,52
YARIM ALTIN
19.090,89
CUMHURİYET ALTINI
38.002,90
DÜNYA Haberleri

Gazze halkı “Küresel Müslüman Kişilik’’ ödülünün sahibi oldu

Gazze halkı “Küresel Müslüman Kişilik’’ ödülünün sahibi oldu
Batı Afrika ülkesi Nijerya’da yayımlanan Muslim News Nigeria gazetesi, İsrail’in yıllardır süren saldırı ve ablukası karşısında gösterdiği direniş ve fedakarlığı onurlandırmak amacıyla Gazze halkının “Küresel Müslüman Kişilik Ödülü“ne layık görüldüğünü açıkladı.

Muslim News Nigeria gazetesi tarafından düzenlenen "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"nün bu yılki kazananı Gazze halkı oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Muslim News Nigeria gazetesi editörü Raşid Ebubekir, ödülün sadece sembolik bir takdir olmadığını belirtti.

Gazze'nin sesini ve direncini dünyaya duyurma sorumluluğunu taşıdıklarını anlatan Ebubekir, "Bu ödül hem hayatta kalanlara hem de İsrail'in uzun süren saldırıları sırasında hayatını kaybeden 68 binden fazla şehide saygı duruşudur." ifadelerini kullandı.

Gazze halkının açlık, bombardıman ve yerinden edilme gibi zorlu koşullara rağmen yaşam, onur ve toprak hakkından vazgeçmediği aktaran Ebubekir, Gazze halkının her şeye rağmen toplumsal dayanışma ve direniş ruhunu sürdürdüğünü söyledi.

Gençlerden yaşlılara, sağlık çalışanlarından gönüllülere, öğretmenlerden gazetecilere kadar herkesin büyük riskler alarak birbirine yardım ettiğini dile getiren Ebubekir, tüm zorlu koşullara rağmen halkın Gazze'de yaşanan zulmü belgelediğini kaydetti.

Ebubekir, şehitleri rahmetle andıklarını ve geride kalanlara destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Gücünüz zayi olmasın. Hikayeleriniz duyulsun. Nehirden denize kadar özgür bir vatana kavuşun. Topluluklarınız, küresel Müslüman ümmetinin ve vicdan sahibi insanların desteğiyle onurla yeniden inşa edilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Ödül kazananlar

Gazete, yönetim, sağlık, eğitim, hukuk ve aktivizm kategorilerinde, Müslüman dünyasına anlamlı katkı sunan kişi ve kurumlara ödül verdi.

Medya kategorisinde, Filistinli foto muhabiri ve TRT Arabi kameramanı Sami Şehadeh "Yılın Küresel Müslüman Medya Kişisi" seçildi. Şehadeh, geçen yıl Gazze'de bir İsrail tankının saldırısı sonucu bacağını kaybederek ağır şekilde yaralanmıştı. Şehadeh, protez bacağıyla Gazze'ye dönmüştü.

Sağlık kategorisinde, ünlü Britanyalı-Filistinli plastik ve rekonstrüktif cerrah Dr. Ghassan Abu Sittah, "Yılın Küresel Müslüman Sağlık Kişisi" ödülüne layık görülürken, Fransız futbolcu Ousmane Dembele, "Yılın Küresel Müslüman Ünlüsü" seçildi.

Finans kategorisinde, İslami Sosyal Finans Mükemmeliyet Merkezi'nde Baş Şeriat Araştırmacısı olan Doç. Dr. Ziyaad Mahomed ödüle layık görülürken, Filistinli eğitimci Naglaa Weshah, "Yılın Küresel Müslüman Öğretmeni" seçildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), dünya genelinde savunmasız topluluklara ve Gazze'ye sağladığı destekleri vesilesiyle "Yılın Küresel İnsani Yardım Kuruluşu" ödülüne layık görüldü.

Şeyh Yasir Qadhi, İslam'a uzun yıllar süren katkıları dolayısıyla "İslam'a Yaşam Boyu Hizmet" ödülü ile onurlandırılırken, Güney Afrikalı aktivist ve insan hakları savunucusu Dr. Fatima Hendricks ise "Yılın Küresel Müslüman Barış ve Adalet Savunucusu" ödülünü aldı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER