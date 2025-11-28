GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Akşehir’de “Okulum Temiz’’ denetimleri tamamlandı

Akşehir'de "Okulum Temiz'' denetimleri tamamlandı
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanarak yürürlüğe giren “Okulum Temiz Programı“ kapsamında Konya’nın Akşehir ilçesinde yürütülen denetim süreçleri tamamlandı.

Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosunda görevli 6 tetkikçi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ilçedeki toplam 70 okul ve kurum incelendi. Ekim ayı içerisinde başvuruları alınan 41 okulun denetimleri daha önce tamamlanırken, devam eden süreçte 29 okul ve kurumun daha başvuruları alınarak masa başı evrak incelemeleri ve saha denetimleri gerçekleştirildi.

Böylece program kapsamında toplam 70 kurumun "Okulum Temiz" standartlarına uygunluk tespiti yapılmış oldu. Denetimlerde hijyen koşullarından iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına, temizlik planlarından risk değerlendirmelerine kadar birçok başlıkta değerlendirmeler yapıldı.

Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, denetimlerin tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki okulların daha sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı sunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA

