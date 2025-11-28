İşgalci İsrail Cenin Mülteci Kampı’nda 24 evi daha yıkacak
İşgal altındaki Batı Şeria’da saldırı ve yıkımlarına ara vermeksizin devam eden İsrail ordusu, baskın düzenlediği Cenin Mülteci Kampı’nda Filistinlilere ait 24 evi daha yıkacağını duyurdu.
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda yürüteceği yıkıma ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, kampta yıkılacak 24 evin sakinlerinin 25 Kasım Salı günü bilgilendirildiği, Filistinlileri zorla evlerinden ederek yapılacak bu yıkımın "operasyonel ihtiyaçlar" çerçevesinde gerçekleştirileceği öne sürüldü.
İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyine şiddetli saldırılarını sürdürüyor. Önce Cenin Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırılar, ardından Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına da yönelmişti.
İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim kentindeki mülteci kamplarında 42 binden fazla Filistinliyi zorla yerinden etmişti. İki kentteki mülteci kamplarında bulunan yapıları yoğun biçimde yıkan İsrail ordusu, bölgedeki işgalini sürdürüyor ve halkın evlerine dönmesine de izin vermiyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”