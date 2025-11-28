GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
49,13
STERLİN
56,24
GRAM
5.822,87
ÇEYREK
9.578,06
YARIM ALTIN
19.089,98
CUMHURİYET ALTINI
38.001,10
KONYA Haberleri

Konya’daki bir ilçede hastalık alarm vermişti! Yeniden açıldı

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki bir ilçede hastalık alarm vermişti! Yeniden açıldı

Konya'nın Ilgın ilçesinde şap hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir kapalı tutulan Ilgın Bölge Hayvan Pazarı, yapılan değerlendirmeler sonucunda yeniden hizmete açıldı. Yetkililer, hastalığın kontrol altına alınmasının ardından pazarın kapsamlı dezenfeksiyon ve sağlık taramalarından geçirilerek faaliyete hazır hâle getirildiğini belirtti.

ÜRETİCİ VE BESİCİLERDEN OLUMLU KARŞILIK

Bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri olan hayvan pazarının yeniden açılması, üretici ve besiciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Uzun süreli kapanış nedeniyle aksayan ticaretin yeniden hareketleneceğini ifade eden besiciler, pazarın açılmasının hem kendi faaliyetlerini hem de bölge ekonomisini olumlu etkileyeceğini söyledi.

30 KASIM İTİBARIYLA ALIM-SATIM BAŞLADI

Gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından pazar, 30 Kasım Pazar günü itibarıyla alım-satım işlemlerine başladı. Ilgın Bölge Hayvan Pazarı'nın bundan sonraki süreçte de sıkı sağlık tedbirleriyle faaliyet göstereceği bildirildi. Böylece ilçedeki hayvancılık sektörünün yeniden canlanması bekleniyor.

(Meltem Gürbüz)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER