Konya’daki bir ilçede hastalık alarm vermişti! Yeniden açıldı

Konya'nın Ilgın ilçesinde şap hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir kapalı tutulan Ilgın Bölge Hayvan Pazarı, yapılan değerlendirmeler sonucunda yeniden hizmete açıldı. Yetkililer, hastalığın kontrol altına alınmasının ardından pazarın kapsamlı dezenfeksiyon ve sağlık taramalarından geçirilerek faaliyete hazır hâle getirildiğini belirtti.

ÜRETİCİ VE BESİCİLERDEN OLUMLU KARŞILIK

Bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri olan hayvan pazarının yeniden açılması, üretici ve besiciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Uzun süreli kapanış nedeniyle aksayan ticaretin yeniden hareketleneceğini ifade eden besiciler, pazarın açılmasının hem kendi faaliyetlerini hem de bölge ekonomisini olumlu etkileyeceğini söyledi.

30 KASIM İTİBARIYLA ALIM-SATIM BAŞLADI

Gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından pazar, 30 Kasım Pazar günü itibarıyla alım-satım işlemlerine başladı. Ilgın Bölge Hayvan Pazarı'nın bundan sonraki süreçte de sıkı sağlık tedbirleriyle faaliyet göstereceği bildirildi. Böylece ilçedeki hayvancılık sektörünün yeniden canlanması bekleniyor.

(Meltem Gürbüz)