Son Dakika
EKONOMİ Haberleri

Bakan Işıkhan: İşsizlikle kararlı mücadelemizin olumlu sonuçları devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “İşsizlikle kararlı mücadelemizin olumlu sonuçları devam ediyor. Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimizin de etkisiyle işsizlik oranı, 30 aydır tekli hanelerde seyrediyor.“ açıklamasını yaptı.

Işıkhan, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı iş gücü istatistiklerini değrelendirdi.

İstihdamın artmaya, Türkiye'nin güçlenmeye devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, "İşsizlikle kararlı mücadelemizin olumlu sonuçları devam ediyor. Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimizin de etkisiyle işsizlik oranı, 30 aydır tekli hanelerde seyrediyor." ifadelerini kullandı.

İşsiz sayısının, ekim ayında bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bin kişiye gerilediğini anımsatan Işıkhan, böylelikle işsizlik oranının, bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

İstihdam sayısının, aynı dönemde 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bin kişiye, istihdam oranının ise 0,2 puan artarak yüzde 49,2'ye ulaştığını ifade eden Işıkhan, iş gücünün, 157 bin kişi artışla 35 milyon 804 bin kişiye, iş gücüne katılma oranının ise 0,2 puan artışla yüzde 53,8'e yükseldiğini hatırlattı.

"Daha güçlü bir istihdam yapısı için gayretle çalışacağız"

Bakan Işıkhan, kadınlarda işsizlik oranının, bir önceki yıla göre 0,8 puan azalarak yüzde 11,3 olarak gerçekleştiğini belirterek başta İş Pozitif olmak üzere istihdamı destekleyici programlar sayesinde kadınlarda istihdam oranının bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 32,4, iş gücüne katılma oranının ise 0,7 puan artarak yüzde 36,5 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Gençlerin kariyer adımlarını her zaman desteklediklerini vurgulayan Işıkhan, gençlerde işsizlik oranının, bir önceki yıla göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,6'ya gerilediğini belirtti.

Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz için hayalleri olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle son dönemde yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatı üzerindeki etkisinin farkındayız. Ülkemizin koşullarına uygun, insanı ve emeği merkeze alan politikalarımızı sürdüreceğiz. Daha güçlü bir istihdam yapısı ve çalışma hayatı için gayretle çalışacağız."

Kaynak: AA

