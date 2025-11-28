Bakan Göktaş’tan SAGEM’e ziyaret!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya’da aile odaklı hizmetleri güçlendirmeyi amaçlayan Selçuklu Aile ve Gelişim Merkezi’ni (SAGEM) ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Pekyatırmacı: “SAGEM’le aileyi merkeze alarak yürüttüğümüz çalışmalar gönüllülük esasıyla profesyonel olarak yapılıyor“

Çeşitli programlar için Konya'ya ziyarete gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan SAGEM'i ziyaret etti.

İlçede aile yapısını güçlendirmeye, çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik sosyal destek hizmetleri sunan merkezin çalışmaları hakkında Bakan Göktaş'a detaylı bilgi, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından verildi.

Ziyaret sırasında Bakan Göktaş'a Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Meryem Göka, Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı eşlik etti.

Protokol üyeleriyle birlikte merkezi gezen Bakan Göktaş, SAGEM'de sunulan danışmanlık, psikolojik destek ve gelişim odaklı hizmetleri yerinde inceleyerek merkezde yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Başkan Pekyatırmacı, "Destekleri ve değerli katkıları için sayın bakanımıza teşekkür ederiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın SAGEM'i ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,

"Bugün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı SAGEM'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak aileyi merkeze alan bir hizmet anlayışını benimsiyoruz. Bu anlayışımız doğrultusunda, Selçuklumuza kazandırdığımız SAGEM, kadınlarımızdan çocuklarımıza, gençlerimizden aile danışmanlığı hizmeti almak isteyen tüm vatandaşlarımıza kadar geniş bir kesime hitap eden çalışmalar yürütmektedir. 2024 tarihinde kapılarını hizmete açan merkezimizde bugüne kadar 2 bin 639 danışana 10 bin 330 seanslık terapi, danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuldu. Amacımız, aile kurumunu güçlendirmek, sosyal dayanışmayı artırmak ve hem bireysel hem toplumsal gelişime katkı sağlamaktır. Sayın Bakanımızın bugün bizlerle birlikte çalışmalarımızı yerinde görmesi, hem motivasyonumuzu artırdı hem de aile odaklı hizmetlerimizin önemini bir kez daha ortaya koydu. Destekleri ve değerli katkıları için kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, "Aileyi güçlendiren hizmetler ülke genelinde yaygınlaşacak"

SAGEM'i gezen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Konya'da aileyi güçlendirmeye yönelik yapılan çalışmaları yerinde görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Selçuklu Aile Gelişim Merkezi'nin gönüllülük esasıyla profesyonel bir biçimde aileyi öncelemesinin takdire şayan olduğunu ifade etti ve tüm Türkiye'ye örnek bir yapıda olduğunu kaydetti.

Bakan Göktaş; aile odaklı hizmetlerin ülke genelinde daha da yaygınlaşması için bakanlık olarak yerel yönetimlerle yakın iş birliği içinde çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Göktaş ayrıca şunları kaydetti;

"Bugün burada gördüğüm çalışmalar bize bir kez daha gösteriyor ki; aile odaklı her yatırım, toplumun geleceğine yapılan değerli bir katkıdır. Selçuklu Aile Gelişim Merkezi gibi projeler aile yapımızı güçlendirme noktasında örnek olmaya devam ediyor. Bizler bakanlık olarak yalnızca mevcut hizmetleri yaygınlaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda ailelerin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili şekilde cevap verebilecek yeni modeller geliştirmeyi de sürdüreceğiz. Her ailenin erişebileceği, her bireyin kendini emniyette ve desteklenmiş hissedeceği sosyal hizmet alanında çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu