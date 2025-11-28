Konya’da bugün vefat edenler

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
SAMİ AKKAYA
|
KADINHANI
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MEVLÜT İNAN
|
BULCUK
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
LUTFİ EKİM
|
KONYA
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
ÖZNUR İBAÇ
|
ORTAKÖY
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HATİCE KIRICI
|
HADİM
|
ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
|
GÜLSÜM DEMİRBAŞ
|
GÖYNEM
|
YAYLAPINAR ELVAN MEZARLIĞI
|
BEBEK 1 KON
|
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
BEBEK 2 KON
|
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96