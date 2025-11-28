Küresel Gelişmeler ve Fed Beklentisiyle Gram Gümüş Rekor Tazeledi

Küresel finans piyasalarında son dönemde yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırarak para piyasaları üzerinde belirgin etkiler yaratmaya devam ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına ilişkin oluşan beklentiler ve uluslararası jeopolitik risklerin yoğunlaşması, değerli metal fiyatlarının seyrini doğrudan belirliyor. Piyasa analistleri, Fed'in para politikasında güvercin bir tona geçerek Aralık ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentinin gücünü korumasının, altın fiyatları üzerinde pozitif bir baskı yarattığını ifade ediyor. Bu durum, gümüş fiyatlarını da yukarı yönlü hareketlendirerek tarihi seviyelerin görülmesine neden oldu.

Gram Gümüşte İki Katmanlı Yükseliş ve Yeni Zirve



Yaşanan bu küresel gelişmelerin doğrudan etkisiyle, gümüş fiyatları yeni işlem gününde yönünü kararlılıkla yukarı çevirdi. Bu yükselişin temelinde iki önemli faktör bulunuyor: Uluslararası piyasalarda ons gümüşte gözlemlenen güçlü yukarı yönlü seyir ve yurt içi piyasalarda dolar/TL kurundaki sınırlı ancak etkili yükseliş.

Bu iki faktörün bileşimi sonucunda gram gümüş, gün içinde 74,63 TL seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu tazeledi. Bu zirve seviyesinin ardından piyasalar bir miktar sakinleşse de, gram gümüşün itibarıyla 73,51 TL seviyesinde güçlü duruşunu sürdürdüğü kaydedildi. Bu yüksek seviyeler, gümüşün son dönemde yatırımcılar arasında ne kadar popüler hale geldiğini net bir şekilde gösteriyor.

Ons Gümüşte Hafta Sonu Kapanışına Doğru Hareketlilik



Değerli metalin uluslararası göstergesi olan ons gümüş de hafta sonu kapanışına yaklaşılırken önemli bir hareketlilik sergiliyor. Yeni güne yukarı yönlü bir ivmeyle başlayan ons gümüş, haftanın son işlem gününde akşam seansına doğru itibarıyla 53,92 dolar seviyesinde işlem görerek yönünü yukarı doğru koruyor.

Kaynak: Haber Merkezi