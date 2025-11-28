Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından Karadeniz'de KAIROS tankerine yangın çıktığı ihbarina ilişkin açıklama yapıldı.
Rusya'nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankerinde, Türk kıyılarından 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alındı.
Açıklamada "Gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir." denildi.
Kaynak: Haber Merkezi