GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
49,13
STERLİN
56,24
GRAM
5.822,87
ÇEYREK
9.578,06
YARIM ALTIN
19.089,98
CUMHURİYET ALTINI
38.001,10
KONYA Haberleri

Konya Büyükşehir Gençlik Meclisi gençler için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor

Konya Büyükşehir Gençlik Meclisi gençler için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor
Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Doğanhisar Meslek Yüksekokulu temsilciliği, Ereğli Eğitim Fakültesi temsilciliği, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi temsilciliği, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi temsilciliği ve Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi temsilciliğinde öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik kültürel geziler ve etkinlikler düzenleniyor.

Bu doğrultuda Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Doğanhisar Meslek Yüksekokulu temsilciliği ile Gençlik Meclisi Ereğli Eğitim Fakültesi temsilciliği öğrencilerin Konya'yı daha yakından tanıması amacıyla gezi programları gerçekleştirdi.

Gençler, Kapsül Teknoloji Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA), Konya Bilim Merkezi, Mevlâna Müzesi ve Atmosfer Bosna Gençlik Merkezi gibi mekanları ziyaret etti. Katılımcılar hem Konya'nın kültürel mirasını tanıma fırsatı buldu hem de şehrin gençlere yönelik yenilikçi mekânlarını yakından inceleme imkânı elde etti.

Verimli ve keyifli geçen program, temsilcilik üyelerinin şehirle daha yakından bağ kurmasına ve farklı alanlarda yeni deneyimler kazanmasına katkı sağladı.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMSİLCİLİĞİNDE "ÖZ VE BİÇİM” OTURUMLARININ İLKİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi temsilciliği ise "Öz ve Biçim Oturumu”nun ilk programını gerçekleştirdi. Serinin ilk buluşmasında Türk düşünce ve edebiyatının önemli ismi Yunus Emre ele alındı.

Katılımcılar, Yunus Emre'nin hayatı, düşünce dünyası ve eserleri üzerine keyifli bir sohbet ortamında değerlendirmeler yaparak oturuma aktif şekilde dahil oldu.

"Öz ve Biçim” oturumlarının, farklı isim ve konularla önümüzdeki dönemde de devam etmesi planlanıyor.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEMSİLCİLİĞİ TANIŞMA ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi temsilciliği de yeni dönem tanışma etkinliğini gerçekleştirdi.

Oyunlar eşliğinde keyifli bir şekilde gerçekleşen etkinlikte gençler hem birbirlerini tanıma fırsatı buldu hem de dönem içinde yapılacak çalışmalar ve fakülte özelindeki projeler üzerine sohbet etme imkânı yakaladı.

Güzel Sanatlar Fakültesi temsilciliği, öğrencilerin aktif katılım gösterebileceği yeni etkinliklerle fakültedeki çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

GENÇLİK MECLİSİ TURİZM FAKÜLTESİ TEMSİLCİLİĞİ KAYNAŞMA PİKNİĞİ DÜZENLEDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi temsilciliği ise, kaynaşma etkinlikleri kapsamında keyifli bir piknik programı düzenledi.

Öğrencilerin bir araya gelip fakülte içerisinde daha yakın bir iletişim kurmasını amaçlayan etkinlikte, samimi bir ortamda sohbetler edildi ve birlikte vakit geçirildi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER