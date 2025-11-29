GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da dağda kalp krizi geçiren çoban helikopterle kurtarıldı

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da dağda kalp krizi geçiren çoban helikopterle kurtarıldı

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'nde dağlık alanda hayvan otlatan Kadir Bulut, iddiaya göre aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Helikopterle Müdahale Yapıldı

Zorlu arazi şartları nedeniyle kara ambulansının bölgeye ulaşmakta güçlük çekmesi üzerine, ekipler ambulans helikopter ile müdahale yaptı. 

Hastaneye Sevk Edildi

Sağlık görevlileri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi ve çobanı sedyeye alarak helikoptere taşıdı. Hastaneye sevk edilen Kadir Bulut tedavi altına alındı.

(Ali Asım Erdem)

