KONYA Haberleri

Karapınar Gençlik Merkezinin “Merkezim Her Yerde’’ etkinliği minik kalplere dokundu

Cumali Özer
Muhabir
Karapınar Gençlik Merkezinin “Merkezim Her Yerde’’ etkinliği minik kalplere dokundu
​Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Merkezim Her Yerde“ projesi kapsamında düzenlenen etkinliğin bu haftaki durağı, Emirgazi ilçesinde bulunan Emirgazi Yamaç İlkokulu oldu.

Karapınar Gençlik Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllü üniversite öğrencilerinin hazırladığı el emeği hediyeler minik öğrencilere ulaştırılarak unutulmaz anlar yaşandı.

Program kapsamında önce üniversiteli gençlere grup çalışmaları ve farkındalık eğitimleri verildi. Ardından gençler, geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları hediyeleri Emirgazi'deki köy okulunda öğrenim gören çocuklara ulaştırdı. Hem üretmenin hem de paylaşmanın mutluluğunu yaşayan gençler, bu süreçte iş birliği ve dayanışma duygusunu daha da pekiştirdi.

Etkinliğe; Emirgazi Kaymakamı Melih Bulgur, Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Kocabaş ve Karapınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Ali Karakul da katılarak gençlere destek verdi.

(Cumali Özer)

