Meram’da modern serada domates üretimi yerinde incelendi

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Meram ilçesinde 25 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren ısıtmalı topraksız tarım domates üretim serasını ziyaret etti. İl Müdürü Seçen, serada uygulanan modern yetiştiricilik teknikleri ve üretim süreçleri hakkında işletme yetkililerinden detaylı bilgiler aldı.
Verimlilik ve Sürdürülebilirlik İncelemesi
Ziyaret sırasında seradaki verimlilik, bitki sağlığı, iklimlendirme sistemleri ve sürdürülebilir üretim modelleri yakından incelendi. İl Müdürü Seçen, teknoloji destekli üretim tesisinin bölge tarımına sağladığı katkılara dikkat çekti.
Çalışanlarla Sohbet ve Teşekkür
Seçen, üretim sürecinde görev alan çalışanlarla da bir araya gelerek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Modern tarım uygulamalarının üretim verimliliğini artırdığına vurgu yaptı.
