Namibya Siyasetinin Şaşırtıcı İsmi: Adolf Hitler Uunona Kimdir, Kaç Yaşında ve Kariyeri?

Adolf Hitler Uunona, 1965 veya 1966 yılında o zamanki adıyla Güneybatı Afrika'da (şimdiki Namibya) dünyaya gelmiştir. Namibyalı bir apartheid karşıtı aktivist olarak siyasi kariyerine başlayan Uunona, ülkenin iktidar partisi olan Güneybatı Afrika Halk Örgütü (GAHÖ/SWAPO) partisinin bir üyesidir.

Uzun yıllardır yerel yönetimlerde aktif rol alan Uunona, 2010, 2015, Aralık 2020 ve en son Kasım 2025 tarihlerinde Ompundja Seçim Bölgesi için meclis üyesi olarak seçilerek görevini sürdürmektedir. Özellikle 2020 seçimlerinde 1.196 seçmenin oyunu alarak yüzde 85 gibi ezici bir oranla koltuğunu kazanması, bölgedeki güçlü siyasi desteğini kanıtlamıştır. En son 26 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen yerel ve bölgesel seçimlerde yeniden seçilerek uluslararası kamuoyunun dikkatini bir kez daha çekmiştir.

İsimin Yüklendiği Anlam ve Açıklamaları



Adolf Hitler Uunona'nın dünya çapında tanınmasının temel nedeni, isminin 20. yüzyılın en kötü şöhretli diktatörüyle aynı olmasıdır. Bu durum, özellikle 2020 yılındaki seçim başarısının ardından uluslararası medya kuruluşlarının manşetlerine taşınmıştır.

Uunona, konuyla ilgili olarak Alman Bild gazetesine verdiği bir röportajda, isminin ardındaki gerçeği açıklamıştır. Uunona, çocukken isminin kendisi için "tamamen normal bir ad" olduğunu, ancak büyüdükçe bu ismin tarihsel ağırlığını fark ettiğini belirtmiştir. Röportajda, Nazi ideolojisiyle hiçbir ilgisinin olmadığını net bir şekilde vurgulayarak, "Bu adam tüm dünyaya boyun eğdirmek istiyordu. Bunların hiçbiriyle ilgim yok," ifadelerini kullanmıştır.

Babası tarafından kendisine verilen bu ismin, babasının Adolf Hitler'in neyi temsil ettiğini muhtemelen bilmemesinden kaynaklandığını dile getirmiştir. Ayrıca, ismini değiştirmeyi düşünmediğini, çünkü tüm resmi belgelerde bu şekilde yazılı olduğunu ifade etmiştir. Aile çevresinde ise karısı, arkadaşları ve ailesinin onu genellikle sadece Adolf olarak çağırdığını, "Hitler" sıfatını kullanmadıklarını sözlerine eklemiştir. Uunona, ayrıca uluslararası medyanın kendisini "Afrika'nın Adolf Hitler'i" olarak adlandırmasına karşı öfkesini dile getirmiştir.

Namibya'nın bir dönem Alman kolonisi olması nedeniyle Adolf gibi Alman isimlerinin bu bölgede nadir olmadığı da bilinen bir tarihi bağlamdır.

