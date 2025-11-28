GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Adolf Hitler Namibya’da seçim kazandı

Güncelleme Tarihi:

Adolf Hitler Namibya’da seçim kazandı
Namibyalı siyasetçi Adolf Hitler Uunona, tartışmalı adına rağmen kuzeydeki küçük seçim bölgesinde bir kez daha koltuğunu korudu.

Namibya'nın iktidardaki Güney Batı Afrika Halkları Örgütü (SWAPO) partisinin uzun süreli temsilcisi olan Uunona, 2004'ten bu yana Ompundja bölge temsilciliğini yürütüyor.

Son seçimde oyların yaklaşık yüzde 85'ini alarak koltuğunu koruyan Uunona, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, 26 Kasım'daki yerel seçimde beşinci dönem için aday olduğunu doğruladı.

Uunona, 2020'de verdiği röportajda babasının ona diktatörün adını verdiğini ancak "muhtemelen Adolf Hitler'in ne anlama geldiğini bile bilmediğini" söyledi.

Hitler adını sadece resmi belgelerde ve oy pusulalarında kullandığını aktaran Uunona, çocukken adının kendisi için normal olduğunu fakat büyüdükçe Hitler, gerçeğini öğrendiğini kaydetti.

Namibya'nın bağımsızlığını kazandığı 21 Mart 1990'dan bu yana iktidarda olan SWAPO partisi, Güney Afrika apartheid rejimine karşı verilen mücadeledeki eski bir kurtuluş hareketi olarak biliniyor. Parti, bağımsızlık sonrası düzenlenen tüm ulusal seçimleri kazandı. Uunona, uzun yıllardır parti üyesi olarak görev yapıyor.

SWAPO partisinin mücadelesi, Namibya'nın sert sömürge geçmişinin gölgesinde şekillendi.

20. yüzyılın ilk soykırımı olarak nitelendirilen, Almanya'nın 1904-1908 yıllarında işlediği katliam neticesinde, Hererolar nüfuslarının en az yüzde 70'ini, Namalar ise nüfuslarının en az yüzde 50'sini yitirdi.

Almanya, 2018'de soykırım sırasında öldürülen 25 kişinin kafataslarını Namibya'ya iade etti. Berlin hükümeti, 2021'de söz konusu dönemde işlenen suçları soykırım olarak tanıdığını açıklarken tazminat ödemeyi kabul etmedi, bunun yerine ülkede 30 yıl boyunca yaklaşık 1,3 milyar dolarlık kalkınma projelerine kaynak ayırmayı taahhüt etti.

Kaynak: AA

