30 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: Hangi ilçeler etkilenecek?

İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 30 Kasım 2025 Pazar günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesintilerin hangi ilçelerde ve mahallelerde uygulanacağını resmi internet siteleri üzerinden duyurdu.

Vatandaşlar özellikle "Elektrikler ne zaman gelecek?”, "Kesinti ne kadar sürecek?” gibi sorulara yanıt ararken, BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın planlı kesinti duyuruları bu konuda en doğru bilgi kaynağı oluyor.

Ayrıca acil durumlar ve bilgi talepleri için ALO 186 çağrı hattı üzerinden destek alınabiliyor.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER (30 KASIM 2025 - PAZAR)

Mağdur olmak istemeyen vatandaşlar, "İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman kesilecek?” gibi soruları internette araştırıyor.

İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek; TIKLAYINIZ

Kaynak: Haber Merkezi