Konya’da araç alev alev yandı! Panik anları kameraya yansıdı

Konya'nın Karatay ilçesindeki Atiker 3 Sanayi Sitesi'nde bir araçta çıkan yangın, çevrede büyük paniğe yol açtı. Fevziçakmak Mahallesi Gülistan Caddesi'nde bulunan iş yerindeki araçtan dumanlar yükselmeye başlayınca çalışanlar ve çevredeki esnaflar durumu fark ederek müdahaleye koştu.
Alevler Bir Anda Büyüdü
Aracın kapısının açılmasıyla birlikte alevlerin hızlıca büyümesi paniği artırdı. Çevrede park halinde bulunan diğer araçlar hızla uzaklaştırıldı.
Yangın Tamamen Söndürüldü
İlk olarak bahçe hortumlarıyla yangına müdahale eden esnaflar, başarılı olamayınca yangın söndürme tüplerine başvurdu. Yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
O Anlar Kameraya Yansıdı
Yaşanan panik ve yangın müdahalesi, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
