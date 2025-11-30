GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da 25 yaşındaki genç uçurumdan düştü!

Ali Asım Erdem
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

Konya’da 25 yaşındaki genç uçurumdan düştü!
Konya’da gece saatlerinde Akyokuş mevkiinde alkol alan bir şahıs uçurumdan düştü. Uçurumdan düşen 25 yaşındaki gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Konya Akyokuş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre iki arkadaş, araçla bölgeye geldikten kısa bir süre sonra araç içinde alkol aldı. Bir müddet sonra 25 yaşındaki Seyfi isimli şahıs araçtan inerek uçurumun kenarına doğru yürümeye başladı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Seyfi, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek uçurumdan aşağıya düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR!

Ağır yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Seyfi'nin durumunun kritik olduğu öğrenilirken yüksek miktarda alkol tükettiği de iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Asım Erdem)

