Konya’da 25 yaşındaki genç uçurumdan düştü!

Olay, gece saatlerinde Konya Akyokuş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre iki arkadaş, araçla bölgeye geldikten kısa bir süre sonra araç içinde alkol aldı. Bir müddet sonra 25 yaşındaki Seyfi isimli şahıs araçtan inerek uçurumun kenarına doğru yürümeye başladı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Seyfi, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek uçurumdan aşağıya düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR!
Ağır yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Seyfi'nin durumunun kritik olduğu öğrenilirken yüksek miktarda alkol tükettiği de iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ali Asım Erdem)