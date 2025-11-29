Konya’da bugün vefat edenler

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
MELAHAT NİŞANCI
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ÜMİT UÇUCU
|
KONYA
|
TEKKE MEZARLIĞI
|
YAKUP TURGUT
|
KONYA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
SABİHA ÇİFTCİ
|
EREĞLİ
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
HASİBE ŞENGÜL
|
HADİM
|
YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
|
EMİNE KELEK
|
ELMAĞAÇ
|
YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
|
MUSTAFA KOÇAK
|
KONYA
|
ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
|
MİYASE TOKMAK
|
KONYA
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
MEHMET ÖĞÜT
|
SARNIÇ
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
SAFFET AYÇA
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
MURAT LALELİ
|
KONYA
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
SÜLEYMAN YAŞAR
|
YARMA
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
ZEYNEP AKTAŞ
|
KONYA
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
HAMZA KARAÇİFTCİ
|
ATLANTI
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
ESME CENGİZ
|
HADİM
|
YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI
|
SEBAHAT KARACA
|
KONYA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
MEHMET FURKAN SEVİNÇ
|
SARAY/VAN
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96