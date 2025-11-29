GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 29 Kasım 2025 Cumartesi günü vefat eden 17 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

MELAHAT NİŞANCI

KONYA
05-09-1929

ÜÇLER MEZARLIĞI

ÜMİT UÇUCU

KONYA
04-07-1958

TEKKE MEZARLIĞI

YAKUP TURGUT

KONYA
02-11-1955

ARAPLAR MEZARLIĞI

SABİHA ÇİFTCİ

EREĞLİ
13-02-1963

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HASİBE ŞENGÜL

HADİM
05-03-1964

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

EMİNE KELEK

ELMAĞAÇ
10-07-1938

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

MUSTAFA KOÇAK

KONYA
01-07-1967

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

MİYASE TOKMAK

KONYA
08-03-1936

ULUIRMAK MEZARLIĞI

MEHMET ÖĞÜT

SARNIÇ
28-03-1933

MUSALLA MEZARLIĞI

SAFFET AYÇA

KONYA
10-06-1944

MUSALLA MEZARLIĞI

MURAT LALELİ

KONYA
22-07-1971

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

SÜLEYMAN YAŞAR

YARMA
28-05-1946

YEDİLER MEZARLIĞI

ZEYNEP AKTAŞ

KONYA
01-02-1962

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HAMZA KARAÇİFTCİ

ATLANTI
04-11-1961

MUSALLA MEZARLIĞI

ESME CENGİZ

HADİM
23-07-1941

YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI

SEBAHAT KARACA

KONYA
10-11-1955

ARAPLAR MEZARLIĞI

MEHMET FURKAN SEVİNÇ

SARAY/VAN
10-04-2001

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

