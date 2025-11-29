Konyalı profesöre Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan büyük ödül!

İlim Yayma Ödülleri'nin bu yılki töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende bilim dünyasına yaptıkları katkılarla öne çıkan isimler ödüllendirilirken, gecenin en büyük gururunu Konya yaşadı. 188 kurumdan toplam 1324 başvurunun yapılarak rekor kırıldığı organizasyonda, "Büyük Ödül"ün sahibi Konya'nın Kulu ilçesinden olan Prof. Dr. Özcan Erel oldu.



Törende, geliştirdiği düşük maliyetli, kolay uygulanabilir ve uluslararası geçerliliğe sahip "kolorimetrik TOS ölçüm kiti" buluşuyla dikkat çeken Prof. Dr. Özcan Erel, ödülünü bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Konyalı bilim insanının bu başarısı salonda büyük alkış topladı. Törende ayrıca ‘Sosyal Bilimler Ödülü'ne Prof. Dr. Şener Aktürk, ‘Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü'ne ise Prof. Dr. Barış Bayram layık görüldü.





Erdoğan'dan İki Devletli Çözüm ve "Nobel" Vurgusu

Ödül takdimlerinin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri'nin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir hüviyet kazanacağını müjdeleyerek, "Niçin bizim bir Nobel'imiz olmasın" ifadeleriyle hedeflerini büyüttüklerini belirtti. Merhum Sabahattin Zaim Hoca'yı da anan Erdoğan, konuşmasının devamında Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve terörle mücadele gündemine değindi.

Uluslararası medyanın Gazze'de öldürülen gazetecileri görmezden geldiğini ve dünyanın soykırımı sadece seyrettiğini vurgulayan Erdoğan, İsrail'in okulları hedef alarak kasıtlı bir kıyım politikası uyguladığını söyledi. Türkiye'nin sessiz kalmayacağını belirten Cumhurbaşkanı, bağımsız bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar iki devletli çözüm politikasını sürdüreceklerini yineledi. İç gündeme dair de önemli mesajlar veren Erdoğan, sosyal medyada muhalif görünenlerin çoğunun FETÖ bağlantılı olduğuna dikkat çekti. "Terörsüz Türkiye" hedefi konusunda devletin ve ittifakın tam bir kararlılık içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu stratejik hamlenin bölgenin kaderini değiştireceğini ve her türlü sabotaja rağmen başarıya ulaşacaklarını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi