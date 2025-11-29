GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kenan Yıldız Juventus’a galibiyeti getirdi!

Kenan Yıldız Juventus’a galibiyeti getirdi!
Juventus, Serie A’nın 13’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Cagliari’yi 1-0 geriye düştüğü maçta Kenan Yıldız’ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Mücadeleye istediği gibi başlayamayan Juventus, 26'ncı dakikada Sebastiano Esposito'nun golüyle 1-0 geriye düştü. Ancak bu golün yalnızca bir dakika sonrasında sahneye çıkan milli yıldız Kenan Yıldız, attığı golle takımına eşitliği getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısının uzatma bölümünde bir kez daha sorumluluk alan 20 yaşındaki futbolcu, 45+1'inci dakikada fileleri havalandırarak Juventus'u 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Genç oyuncunun golleri, skoru belirledi.

Kenan Yıldız, kaydettiği bu iki golle birlikte Serie A'daki sezon toplamını 4'e yükseltti.

Kaynak: DHA

