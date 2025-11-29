Trabzonspor - Konyaspor maçının ilk 11’leri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'a konuk oluyor. Karşılaşma, bugün 29 Kasım saat 20.00'de Papara Park (Trabzon) Stadyumu'nda oynanacak.
Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı Akarsu A. yönetecek.
Trabzonspor'da 6, Konyaspor'da 5 eksik
Kritik karşılaşma öncesinde her iki takımda eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Trabzonspor'da Baskan B. ve Malkocoglu S. (Cezalı), Canak C., Ince T. E., Nwakame A. ve Visca E. (Sakat) görev alamayacak. Jabol-Folcarelli T. ve Savic S.'in durumu ise belirsiz. Konuk Konyaspor'da ise orta saha oyuncuları Akyol U. ve Jevtovic M. (Sakat) ile Demirbag A., Ndao A. (Cezalı) ve Tasci T. (Kırmızı Kart) bu maçta forma giyemeyecek. Bazoer R.'nin durumu sakatlığı nedeniyle belirsiz.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'LERİ:
ONANA (24), BATAGOV (44), OKAY (5), MUSTAFA (19), PİNA (20), OULAİ (42), BOUCHOUARI (8), ZUBKOV (22), MÜCİ (10), OLAİGBE (70), ONUACHU (30)
Teknik Direktör: FATİH TEKKE
YEDEKLER: O. ÇEVİKKAN, BANYA, ARİF, SERDAR, OZAN, TİM, O. ÇAKIROĞLU, CİHAN, AUGUSTO, SİKAN
KONYASPOR'UN İLK 11'LERİ:
BAHADIR, YHOAN, UĞURCAN, UTKU, GUILHERME, JIN-HO, M. İBRAHİMOĞLU, MORTEN, BARDHI, MULEKA, UMUT
Teknik Direktör: TD. ÇAĞDAŞ ATAN
YEDEKLER: DENİZ, YASİR, MÜCAHİT, PEDRINHO, MARIUS, CALUSIC, M. BOSTAN, ESAT, KAAN.
(Hasan Yıldırım)