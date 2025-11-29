BAL’da heyecan dorukta!

BAL'da yer alan Konya temsilcileri, tabiri caiz ise 6 puanlık maçlara çıkacak. 13 puanla liderlik olduğunu oturan Ereğlispor, 1 puan farkla en yakın takipçisi olan Manavgat Belediyespor'u konuk edecek.
12 puanla 4. sırada yer alan ve zirve kovalayan 1922 Akşehirspor ise; kendisiyle aynı puana sahip, averajla bir alt sırasında yer alan Kumluca Belediyespor'u konuk edecek. 7 puanla 11. sırada yer alan Kulu Belediyespor ise, 8 puanla 9. sırada yer alan Keçiborlu Belediyespor'a konuk olacak. 30 Kasım Pazar günü oynanacak maçların tamamı saat 14.00'te başlayacak.
(Hasan Yıldırım)