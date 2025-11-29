GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

BAL’da heyecan dorukta!

Hasan Yıldırım
Muhabir
BAL’da heyecan dorukta!
Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta mücadele eden Konya temsilcileri 1922 Akşehirspor, Ereğlispor ve Kulu Belediyespor, ligin 8. hafta karşılaşmalarına çıkıyor. Peki, Konya ekipleri kimlerle karşılaşıyor? İşte detaylar…

BAL'da yer alan Konya temsilcileri, tabiri caiz ise 6 puanlık maçlara çıkacak. 13 puanla liderlik olduğunu oturan Ereğlispor, 1 puan farkla en yakın takipçisi olan Manavgat Belediyespor'u konuk edecek.

12 puanla 4. sırada yer alan ve zirve kovalayan 1922 Akşehirspor ise; kendisiyle aynı puana sahip, averajla bir alt sırasında yer alan Kumluca Belediyespor'u konuk edecek. 7 puanla 11. sırada yer alan Kulu Belediyespor ise, 8 puanla 9. sırada yer alan Keçiborlu Belediyespor'a konuk olacak. 30 Kasım Pazar günü oynanacak maçların tamamı saat 14.00'te başlayacak.

(Hasan Yıldırım)

 

