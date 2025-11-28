Konyaspor’dan çifte istifa! İki yönetici görevlerinden ayrıldı

Tümosan Konyaspor'da önemli bir gelişme yaşandı. Yönetim Kurulu üyelerinden Celalettin Hakan Katırcı ve Remzi Mert Selek, görevlerinden istifa etti.
Tümosan Konyaspor'da konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Celalettin Hakan Katırcı ve Sayın Remzi Mert Selek, gördükleri lüzum üzerine Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir. Kulübümüze vermiş oldukları emek ve katkılar için kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: Haber Merkezi