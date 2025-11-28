GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konyaspor’dan çifte istifa! İki yönetici görevlerinden ayrıldı

Tümosan Konyaspor’da önemli bir gelişme yaşandı. Yönetim Kurulu üyelerinden Celalettin Hakan Katırcı ve Remzi Mert Selek, görevlerinden istifa etti.

Tümosan Konyaspor'da konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Celalettin Hakan Katırcı ve Sayın Remzi Mert Selek, gördükleri lüzum üzerine Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir. Kulübümüze vermiş oldukları emek ve katkılar için kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz" denildi. 

Kaynak: Haber Merkezi

