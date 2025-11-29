Konyaspor Trabzon’dan puan alamadan geri dönüyor!

Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor'un konuğu oldu. Haftaya 15 puanla 10. sırada giren yeşil-beyazlılar, 28 puanla 3. sırada yer alan Trabzon ekibine karşı puan aradı. Yeşil-beyazlılar kritik maçı 3-1'lik skorla kaybetti.

Öne geçtik ama...



Konyaspor maça etkili başlayan taraf oldu. Enis Bardhi ile peş peşe ataklar üreten yeşil-beyazlılar, bunları bir türlü golle sonuçlandıramadı. Anadolu Kartalı 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken; ilk yarının son dakikalarında Onuachu penaltıdan skoru eşitledi. 50. dakikada sahne alan Onuachu yeniden ağları havalandırarak skoru 2-1'e getirdi. Maçın 56. dakikasında sahne alan Muçi ise maçın 3-1'lik skorunu belirledi.

Puan cetveli nasıl oluştu?



Zorlu karşılaşmanın ardından oluşan puan cetveli de merak konusu oldu. Rakibine mağlup olan Anadolu Kartalı 15 puanda kalırken, Trabzonspor ise puanını 31'e yükseltti.

Stoper tandemi değişti



Konyaspor'un savunma tandemi değişti! Sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı nedeniyle stoper tandemi oluşturmakta zorlanan yeşil-beyazlılar, Trabzonspor maçında farklı bir sistem denedi. Antalyaspor maçında Uğurcan Yazğılı ve Yasir Subaşı savunma tandemini oluştururken; Trabzon müsbakasında ise Muzaffer Utku Eriş ve Uğurcan Yazğılı görev aldı.

Maçtan dakikalar



(İLK YARI)

Hakemin ilk düdüğüyle maç başladı. Maçta başlama vuruşunu yapan taraf Konyaspor.

4' İsabetli Şut (Trabzonspor)

Kazeem Olaigbe tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

5' Korner (Trabzonspor)

Oleksandr Zubkov ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

6' İsabetli Şut (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor için Enis Bardhi şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

14' İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Enis Bardhi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

17' İsabetli Şut (Tümosan Konyaspor)

Melih İbrahimoğlu tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

17' Engellenen Şut (Tümosan Konyaspor)

Yhoan Andzouana ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

17' Kendi Kalesine Gol [0-1] (Tümosan Konyaspor)

GOL! Okay Yokuşlu yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor. Okay Yokuşlu için şanssız bir an.

24' İsabetsiz Şut (Trabzonspor)

Paul Onuachu penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

34' İsabetsiz Şut (Trabzonspor)

Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ernest Muci tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

36' Korner (Trabzonspor)

Oleksandr Zubkov ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

39' Engellenen Şut (Trabzonspor)

Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Mustafa Eskihellaç tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

43' Penaltı Golü [1-1] (Trabzonspor)

GOL! Paul Onuachu penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.

45' Korner (Tümosan Konyaspor)

Guilherme Sitya ile Tümosan Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

45'+1 4. Hakem 2 dakikalık uzatma oynanacağını gösterdi.

1. Yarı Tamamlandı [1-1]

Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor

(İKİNCİ YARI)

2.Yarı Başladı [1-1]

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

46' İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Jackson Muleka rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

47' Engellenen Şut (Trabzonspor)

Trabzonspor takımı Kazeem Olaigbe ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Kazeem Olaigbe tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

50' Gol [2-1] (Trabzonspor)

GOL! Paul Onuachu takımını öne geçiren golü atıyor.

55' Sarı Kart (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında Jackson Muleka hakem Alper Akarsu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

56' Gol [3-1] (Trabzonspor)

GOL! Ernest Muci ile Trabzonspor farkı 2'ye çıkarıyor

57' Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Enis Bardhi çıkıyor ve yerine Pedrinho oyuna giriyor.

57' Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Muzaffer Utku Eriş çıkıyor ve yerine Yasir Subaşı oyuna giriyor.

59' İsabetli Şut (Trabzonspor)

Wagner Pina tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

59' Engellenen Şut (Trabzonspor)

Kazeem Olaigbe altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

59' İsabetsiz Şut (Trabzonspor)

Trabzonspor takımı Oleksandr Zubkov ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Oleksandr Zubkov tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

61' İsabetsiz Şut (Trabzonspor)

Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Mustafa Eskihellaç tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

64' İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Melih İbrahimoğlu, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

67' Ofsayt (Tümosan Konyaspor)

Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Guilherme Sitya için ofsayt bayrağı kalkıyor.

69' Engellenen Şut (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımı Melih İbrahimoğlu ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Melih İbrahimoğlu tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

69' İsabetli Şut (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor için Jo Jin-Ho şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

69' Ofsayt (Tümosan Konyaspor)

Jackson Muleka ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

72' Oyuna Girme (Trabzonspor)

Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Benjamin Bouchouari oyundan çıkarken Danylo Sikan oyuna giren isim.

73' Oyuna Girme (Trabzonspor)

Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Kazeem Olaigbe oyundan çıkarken Arif Boşluk oyuna giren isim.

74' İsabetsiz Şut (Trabzonspor)

Oleksandr Zubkov ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

75' Engellenen Şut (Trabzonspor)

Ernest Muci rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

76' İsabetsiz Şut (Trabzonspor)

Christ Inao Oulai önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Christ Inao Oulai tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

76' Sarı Kart (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında Guilherme Sitya, sarı kart görüyor.

77' Sarı Kart (Trabzonspor)

Trabzonspor takımında Christ Inao Oulai hakem Alper Akarsu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

79' İsabetli Şut (Trabzonspor)

Ernest Muci tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

80' Korner (Trabzonspor)

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile köşe vuruşu kullanıyor.

80' Engellenen Şut (Trabzonspor)

Bu dakikada Trabzonspor takımı tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Arseniy Batagov tarafından çekilen şut defans tarafından engelleniyor.

81' Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Umut Nayir çıkıyor ve yerine Melih Bostan oyuna giriyor.

82' İsabetli Şut (Tümosan Konyaspor)

Jo Jin-Ho tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

82' Engellenen Şut (Tümosan Konyaspor)

Melih İbrahimoğlu ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

83' Korner (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor, Pedrinho ile köşe vuruşu kullanıyor.

84' İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımı Morten Bjorlo ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Morten Bjorlo tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

84' İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Ceza sahası içinde topla buluşan Melih Bostan, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

85' Oyuna Girme (Trabzonspor)

Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ernest Muci çıkıyor ve yerine Ozan Tufan oyuna giriyor.

85' Oyuna Girme (Trabzonspor)

Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Mustafa Eskihellaç oyundan çıkarken Rayyan Baniya oyuna giren isim.

87' Engellenen Şut (Trabzonspor)

Oleksandr Zubkov rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

87' Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Morten Bjorlo çıkıyor ve yerine İsmail Esat Buğa oyuna giriyor.

87' Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Melih İbrahimoğlu çıkıyor ve yerine Kaan Akyazı oyuna giriyor.

90' Oyuna Girme (Trabzonspor)

Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Oleksandr Zubkov çıkıyor ve yerine Cihan Çanak oyuna giriyor.

90'+2 4.Hakem 2. Devre sonuna 4 dakika ekleneceğini gösteren tabelayı kaldırdı.

90'+3 Ofsayt (Trabzonspor)

Sol taç çizgisine yakın bir bölgede Cihan Çanak için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Maç Tamamlandı [3-1]

Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu; Trabzonspor: 3 - Tümosan Konyaspor: 1



(Hasan Yıldırım)