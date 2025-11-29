Battlefield 6’nın Büyük İndirim Fırsatı PS5

2025 yılının sonuna doğru yaklaşırken, oyun dünyasının en çok beklenen indirim fırtınası olan (Black Friday), FPS türünün devlerinden Battlefield 6 hayranları için hem bir müjde hem de derin bir ekonomik sorgulama konusu yarattı. Dijital savaş alanlarının en iddialı yapımı, Türkiye pazarında gördüğü yüksek fiyat etiketlerinin ardından, kısa süreliğine de olsa cömert bir indirimle oyuncuların kütüphanelerine sızma fırsatı sunuyor.

PS5 Fiyatları Ne Anlatıyor?



Söz konusu savaş alanı olduğunda, PlayStation 5 kullanıcılarının ödediği bedel, yalnızca oyun içi skorlarla değil, TL cinsinden etiketlerle de ölçülüyor. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Battlefield 6'nın PS5 dijital versiyonu, kısa bir süre önce uygulanan %15'lik indirimle 2.900 TL seviyesinden 2.465 TL gibi astronomik bir fiyata gerilemiş durumda. Bu düşüş, her ne kadar bir indirim olarak sunulsa da, oyunun temel fiyatının ne denli yüksek bir noktaya ulaştığının çarpıcı bir kanıtı.

Küresel İndirim Rüzgarı



Oyunun yapımcısı Electronic Arts'ın (EA), Kasım 2025 itibarıyla başlattığı indirim hamlesi, sadece Türkiye'ye özgü bir gelişme değil. Oyun, Steam ve Epic Games Store gibi küresel PC platformlarında da %15 indirimle oyunculara sunuldu.

Ücretsiz Erişim Kampanyası: Stratejik Bir Hamle mi, Mecburiyet mi?



Fiyat indirimlerinin yanı sıra, EA'in en çok ses getiren hamlesi ise ücretsiz erişim kampanyası oldu. 25 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya ile oyuncular, Battlefield 6'nın çok oyunculu modlarına tam sürüm deneyimiyle ücretsiz olarak erişebilecek. Bu stratejik adım, özellikle yüksek fiyat etiketi nedeniyle tereddüt eden oyuncu kitlesini oyuna çekme ve topluluğu yeniden canlandırma amacı taşıyor.

