GÜNCEL Haberleri

Zayıflama kahvesi öldürüyordu

Zayıflama kahvesi öldürüyordu
İzmir’de 32 yaşındaki Özge İkibaş, zayıflama kahvesi yüzünden canından oluyordu. İnternetten satın aldığı kahveyi 2 ay boyunca içtikten sonra kalbi duran kadın, zorlu bir tedavi süreci geçirdi.

İzmir'de doktor kontrolü olmadan 2 ay boyunca düzenli olarak zayıflama kahvesi içtikten sonra kalbi duran Özge İkibaş, hastanede 15 günü entübe halde 1,5 ay süren tedaviyle iyileşti.

2 ay önce çalıştığı fabrikada fenalaşan İkibaş'ın kalbi, hastaneye gidene kadar birçok kez durdu, doktorların çabasıyla çalıştırıldı.

Kadının, bir süredir internetten zayıflama kahvesi olarak satılan içeceği tükettiği öğrenildi. Hastanın vücudunda biriken toksik maddenin atılması için tedavi uygulandı.

Özge İkibaş, 15 gün entübe edildi. Kadının hayati tehlikeyi atlatması kolay olmadı, iyileşmesi yaklaşık 2 ay sürdü.

"HİÇ TAVSİYE ETMİYORUM”

3 çocuk annesi Özge İkibaş, "Ölüm de olabilirdi. Çocuklarımı görememe, hayata devam etmeme ihtimalim olabilirdi. Hiç tavsiye etmiyorum. Kimse bilinçsiz bir şey kullanmasın. Sağlıklı bir şekilde diyet yapsınlar." dedi.

UZMANLARDAN UYARI

Zayıflama kahvesi adıyla satılan içeceklerin, metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımını desteklediği iddia ediliyor. Ancak kontrolsüz tüketimi, ölümle sonuçlanabilen ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzmanlar, bu tür ürünlerin bakanlık onaylı olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Pınar Ayvat "Bu maddeler ani kalp durmasına neden oluyor. Kalp fonksiyonlarını yavaşlatıyor. Ritim bozukluğu yapabiliyor bunlar. Pek çok yan etkileri var. Böbrekleri çok etkiliyorlar. Böbrek yetmezliğine sokuyor." dedi.

Kaynak: AA

