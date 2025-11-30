GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da kaybolan 15 yaşındaki çocuktan 4 gündür haber alınamıyor!

Güncelleme Tarihi:

Konya’da kaybolan 15 yaşındaki çocuktan 4 gündür haber alınamıyor!
Konya’nın Beyşehir ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 4 gündür devam ediyor.

İlçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 15 yaşındaki MESEM öğrencisi Berk İvacık'tan haber alamayan ailesinin jandarmaya haber vermesi sonucu başlatılan arama çalışmalarından 96 saattir sonuç alınamadı.

İşe gitmek için 26 Kasım sabahı evden ayrılan Berk İvacık'ın eve dönmemesi üzerine geniş çaplı arama başlatıldı.

Jandarma, AFAD, İHH ekipleri, komando timleri, su altı polisleri, iz takip köpekleri ve yüzlerce gönüllü, bölgeyi karış karış tarıyor. Çalışmalara Bayraktar TB2 İHA da havadan destek vererek görüntüleme yapıyor.

Kırsal ve ormanlık alanların yanı sıra gölet çevresi, dere yatakları, çoban evleri, su kuyuları ve zorlu arazi koşulları özel ekiplerle taranırken, gece görüşlü termal dronlar da aramalarda kullanılıyor. Gölet bölgesinde su altı ekipleri dalış yapıyor.

Sabah saatlerinde Beyşehir ilçe merkezinde Yeşilyurt bölgesindeki BSA kanal çevresinde kayıp çocuğun eşkaline benzer bir kişinin görüldüğünün ihbar edilmesi üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekiplerinin yanı sıra çalışmalara polisler de katıldı.

İhbarın yapıldığı bölgede dron kaldıran ekipler, BSA kanalı ve çevresinden görüntü almaya çalışırken, çevredeki bahçe evlerinin güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı. Ancak, Berk'ten Beyşehir ilçe merkezinde de bir iz bulunamadı.

Yetkililer, Berk'in hayatta olduğuna dair umutlarını koruyor. Ailesiyle kaybolduğu andan bu yana hiçbir iletişim kurmaması ise endişeyi artırırken, ekipler Berk'in bir yerde saklanma ihtimali üzerinde de duruyor.

Ekipler, arama çalışmaları esnasında gelen tüm ihbarları da değerlendiriyor.

Kaynak: AA

  • F
    Fatih
    10 saat önce

    Keşke kaybolan çocuğun fotoğrafını da paylaşsaydınız. Belki gören olur ve daha hızlı bulunmasına yardımcı olurdu.

